Глава Евросовета прокомментировал ветирование президентом Грузии закона об "иноагентах"

Председатель Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на ветирование президентом Грузии Саломе Зурабишвили скандального закона об "иноагентах", который вызвал массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.

Как сообщает "Европейская правда", свой комментарий он опубликовал в X (Twitter).

По его словам, ветирование закона дает возможность для дальнейшего обсуждения, ведь в своей нынешней форме тот не соответствует ценностям Евросоюза и пути Тбилиси в ЕС.

🇬🇪President Salome @Zourabichvili_S’s veto of the transparency law offers a moment for further reflection. In its current form – the law is not in line with EU values and path.



I call on all politicians and leaders in Georgia to make good use of this window of opportunity and…

