Глава Евросовета прокомментировал ветирование президентом Грузии закона об "иноагентах"

Председатель Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на ветирование президентом Грузии Саломе Зурабишвили скандального закона об "иноагентах", который вызвал массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.

Как сообщает "Европейская правда", свой комментарий он опубликовал в X (Twitter).

По его словам, ветирование закона дает возможность для дальнейшего обсуждения, ведь в своей нынешней форме тот не соответствует ценностям Евросоюза и пути Тбилиси в ЕС.

🇬🇪President Salome @Zourabichvili_S’s veto of the transparency law offers a moment for further reflection. In its current form – the law is not in line with EU values and path.



I call on all politicians and leaders in Georgia to make good use of this window of opportunity and… Реклама: May 18, 2024

"Я призываю всех политиков и лидеров Грузии воспользоваться этим окном возможностей и сделать так, чтобы Грузия оставалась на европейском пути, который поддерживает население", – отметил Мишель.

Чиновник добавил, что продолжает внимательно следить за развитием событий в Грузии.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон об "иноагентах", вызвавший массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.

Противники закона об "иноагентах" заявили, что продолжат протесты в Тбилиси.

Как известно, 14 мая грузинский парламент одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния". После одобрения под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания.

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