Кулеба рассказал, какую стратегию по Украине посоветовал бы Белому дому

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о ключевых идеях стратегии, которую советовал бы применить Соединенным Штатам в вопросе российско-украинской войны и поддержки Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Foreign Policy.

Ведущий напомнил, что Конгресс, принимая пакет законодательства по дальнейшей поддержке Украины и других партнеров США, потребовал от администрации Байдена в следующие полтора месяца предоставить Конгрессу стратегию по дальнейшей поддержке Украины, и спросил, что Кулеба посоветовал бы Белому дому прописать в ней, если бы был советником.

"Первое – будьте амбициозными. Если сразу занижать ожидания и начинать тем, что обычно называют "планом Б", то в результате вы и получите "план Б". Поэтому нужно начинать с "плана А", – отметил Кулеба.

Реклама:

Во-вторых, он посоветовал не рассматривать Украину через призму американских отношений с Россией.

"Мне известно, что все еще есть идеи о том, что независимо от результата этой войны США должны будут поддерживать отношения с Россией и поэтому лучше "не жечь мосты". Но вы не сможете достичь каких-то нормальных отношений с Россией при президентстве Путина, потому что он сделал свой выбор, и этот выбор – война. Если кто-то думает, что он разгоняет свой оборонпром только для войны против Украины – он полностью ошибается. Поэтому считайте Россию при правлении Путина врагом", – сказал Кулеба.

Третьим пунктом он посоветовал Штатам в разработках стратегий "искать проблему со своей стороны, а не со стороны Украины".

"Спрашивайте себя: "Что мы делаем не так, если не можем помочь союзнику взять верх?". Если возлагать весь груз ответственности на Украину, это означает постоянно снимать ответственность с себя. Но если российская ракета бьет по украинским энергетическим объектам и оставляет украинцев без электроэнергии, если она убивает гражданских – это потому, что кто-то не передал систему ПВО или перехватчики, чтобы Украина могла это предотвратить. Этот расчет должен быть во всех стратегических соображениях", – сказал глава МИД Украины.

Он также объяснил, почему Украина не видит смысла звать Россию на саммит мира в Швейцарии.