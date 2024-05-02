У Брюсселі 6 травня пройде форум оборонних промисловостей України і ЄС

У понеділок, 6 травня, в Брюсселі відбудеться Форум оборонних промисловостей ЄС та України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Понад 350 представників інституцій ЄС, урядів, європейської та української оборонної промисловості, галузевих асоціацій, ключових країн-партнерів та організацій зберуться для зміцнення оборонно-промислового співробітництва між ЄС та Україною.

Захід організований за підтримки Бельгійського головування в Раді ЄС та Європейської асоціації аерокосмічної, безпеки та оборонної промисловості.

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Захід розпочнеться з Конференції високого рівня вранці, а в другій половині дня відбудеться сесія для ділових контактів.

"Форум має на меті зміцнити співпрацю між європейською та українською оборонною промисловістю та допомогти Україні отримати потенціал у пріоритетних сферах, які найбільше потрібні Україні – протиповітряна оборона, боєприпаси, ракети та безпілотники", – повідомили в Єврокомісії.

Форум оборонної промисловості ЄС-Україна є першим конкретним кроком у реалізації Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS) і важливою частиною ширшої підтримки ЄС України в її боротьбі за суверенітет, свободу та незалежність проти загарбницької війни Росії. .

У форумі візьмуть участь голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, єврокомісар Тьєррі Бретон, міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер, а також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

На початку весни Європейська комісія представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС, яка передбачає тісне залучення України.

Європейську оборонно-промислову стратегію супроводжує Програма європейської оборонної індустрії (EDIP). Це документ, який прописує механізм реалізації стратегії, та в перспективі є законодавчою ініціативою. Надалі він має бути узгоджений Європарламентом та Радою ЄС.

EDIP передбачає, зокрема, відкрите членство в європейських програмах підтримки ОПК для України та окрему бюджетну лінію для підтримки оборонної промисловості та оборонних компаній України.

Для фінансування цієї статті бюджету може бути використана, окрім іншого, частка прибутків від заморожених російських суверенних активів. На це має бути відповідне рішення Ради ЄС за пропозицією високого представника.