В Брюсселе 6 мая пройдет форум оборонной промышленности Украины и ЕС

В понедельник, 6 мая, в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности ЕС и Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Более 350 представителей институтов ЕС, правительств, европейской и украинской оборонной промышленности, отраслевых ассоциаций, ключевых стран-партнеров и организаций соберутся для укрепления оборонно-промышленного сотрудничества между ЕС и Украиной.

Мероприятие организовано при поддержке бельгийского председательства в Совете ЕС и Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности.

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Мероприятие начнется с Конференции высокого уровня утром, а во второй половине дня состоится сессия для деловых контактов.

"Цель форума – укрепить сотрудничество между европейской и украинской оборонной промышленностью и помочь Украине получить потенциал в приоритетных сферах, которые больше всего нужны Украине – противовоздушная оборона, боеприпасы, ракеты и беспилотники", – сообщили в Еврокомиссии.

Форум оборонной промышленности ЕС-Украина является первым конкретным шагом в реализации Европейской оборонно-промышленной стратегии (EDIS) и важной частью более широкой поддержки ЕС Украины в ее борьбе за суверенитет, свободу и независимость против захватнической войны России.

В форуме примут участие глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, еврокомиссар Тьерри Бретон, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, а также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

В начале весны Европейская комиссия представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС, которая предусматривает тесное привлечение Украины.

Европейскую оборонно-промышленную стратегию сопровождает Программа европейской оборонной индустрии (EDIP). Это документ, который прописывает механизм реализации стратегии, и в перспективе является законодательной инициативой. В дальнейшем он должен быть согласован Европарламентом и Советом ЕС.

EDIP предусматривает, в частности, открытое членство в европейских программах поддержки ОПК для Украины и отдельную бюджетную линию для поддержки оборонной промышленности и оборонных компаний Украины.

Для финансирования этой статьи бюджета может быть использована, помимо прочего, часть доходов от замороженных российских суверенных активов. На это должно быть соответствующее решение Совета ЕС по предложению высокого представителя.