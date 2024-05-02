Президент Латвії прогнозує непрості переговори з Україною про її вступ у ЄС 

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу буде надзвичайно складним, але "цілком реально" розпочати його вже в червні цього року, до чого закликали президенти країн Балтії.

Про це він заявив в інтерв'ю програмі TV3 "900 секунд", повідомляє "Європейська правда".

Латвійський президент зазначив, що у переговорах про вступ Латвії до ЄС були сфери, в яких дискусії відкривалися і закривалися швидко, але також були і ті, де процес просувався складно.

Стосовно України Рінкевичс зауважив, що її вступ до ЄС може означати відносно значні зміни в економіці Євросоюзу, включно з сільським господарством.

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За його словами, також можуть бути складними питання щодо екологічних вимог і реформування державного апарату.

"Членство в ЄС також означає досить багато обов’язків, і в країні, яка зараз перебуває у стані війни, здійснити процеси реформ чи процеси трансформації, безсумнівно, не так просто. Тому я думаю, що так, ми повинні дати позитивний сигнал Україні та Молдові в червні, що ми починаємо переговори.

Так, ми маємо почати говорити про конкретні речі, але ми маємо розраховувати на те, що цей процес буде непростим, тому що буде багато суперечок, наприклад, про сільське господарство", – вважає Рінкевичс.

Нагадаємо, президенти трьох балтійських країн у спільній заяві до 20-річчя членства Естонії, Литви та Латвії у ЄС закликали до проведення міжурядових конференцій з Україною, а також Молдовою, і до початку переговорів про вступ із ними у червні 2024 року.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Глава місії ЄС сподівається на їхній фактичний початок наприкінці червня.