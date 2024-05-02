Президент Латвии прогнозирует непростые переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз будет чрезвычайно сложным, но "вполне реально" начать его уже в июне этого года, к чему призвали президенты стран Балтии.

Об этом он заявил в интервью программе TV3 "900 секунд", сообщает "Европейская правда".

Латвийский президент отметил, что в переговорах о вступлении Латвии в ЕС были сферы, в которых дискуссии открывались и закрывались быстро, но также были и те, где процесс продвигался сложно.

По поводу Украины Ринкевичс отметил, что ее вступление в ЕС может означать относительно значительные изменения в экономике Евросоюза, включая сельское хозяйство.

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По его словам, также могут быть сложными вопросы экологических требований и реформирования государственного аппарата.

"Членство в ЕС также означает достаточно много обязанностей, и в стране, которая сейчас находится в состоянии войны, осуществить процессы реформ или процессы трансформации, несомненно, не так просто. Поэтому я думаю, что да, мы должны дать положительный сигнал Украине и Молдове в июне, что мы начинаем переговоры.

Да, мы должны начать говорить о конкретных вещах, но мы должны рассчитывать на то, что этот процесс будет непростым, потому что будет много споров, например, о сельском хозяйстве", – считает Ринкевичс.

Напомним, президенты трех балтийских стран в совместном заявлении к 20-летию членства Эстонии, Литвы и Латвии в ЕС призвали к проведению межправительственных конференций с Украиной, а также Молдовой, и к началу переговоров о вступлении с ними в июне 2024 года.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова считает, что Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Глава миссии ЕС надеется на их фактическое начало в конце июня.