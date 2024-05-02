Эстонский депутат приехал велосипедом из Таллина в Киев для сбора для ВСУ

Эстонский депутат, член комиссии по государственной обороне Рийгикогу и парламентской группы Украина-Эстония Кристо Энн Вага, в четверг прибыл на велосипеде из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для украинской армии.

Об этом эстонский парламентарий рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Депутат опубликовал фото с Майдана Независимости в Киеве и сообщил, что "сделал это".

"Проехал на велосипеде от Таллинна до Киева, чтобы показать, что война продолжается только на расстоянии велосипедной поездки, и чтобы выразить поддержку защитникам", – написал Вага.

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I did it! Rode my bike from 🇪🇪TLN to Kyiv🇺🇦 to show that the war is ongoing just a bike ride away and to show support to defenders. Let’s keep focus on helping Ukraine win this war and beat terrorist Russia! pic.twitter.com/4kAO91yviP – Kristo Enn Vaga (@kristovaga) May 2, 2024

Он поблагодарил всех, кто поддерживал его во время этого путешествия и тех, кто уже сделал пожертвования для поддержки украинской армии. Парламентарий призвал поддержать украинскую армию, сделав донат на сайте.

Финансовые пожертвования собирают совместно с организацией NAFO для приобретения необходимых полноприводных автомобилей и FPV-дронов для украинских защитников.

По информации, обнародованной на сайте сбора, 262 жертвователя перечислили 29 916 евро, тогда как указанная цель сбора – 50 тысяч евро.

Группа во главе с эстонским депутатом начала свой путь в 8 часов утра 26 апреля с площади Вабадузе в Таллинне.

Расстояние от Таллинна до Киева составляет около 1700 км.

В прошлом году Вага стал чемпионом стран Балтии среди велосипедистов-любителей в групповых гонках.

Напомним, летом прошлого года мэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ.