Эстонский депутат приехал велосипедом из Таллина в Киев для сбора для ВСУ

Эстонский депутат, член комиссии по государственной обороне Рийгикогу и парламентской группы Украина-Эстония Кристо Энн Вага, в четверг прибыл на велосипеде из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для украинской армии.

Об этом эстонский парламентарий рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Депутат опубликовал фото с Майдана Независимости в Киеве и сообщил, что "сделал это".

"Проехал на велосипеде от Таллинна до Киева, чтобы показать, что война продолжается только на расстоянии велосипедной поездки, и чтобы выразить поддержку защитникам", – написал Вага.

I did it! Rode my bike from 🇪🇪TLN to Kyiv🇺🇦 to show that the war is ongoing just a bike ride away and to show support to defenders. Let’s keep focus on helping Ukraine win this war and beat terrorist Russia! pic.twitter.com/4kAO91yviP