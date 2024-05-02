Китай обіцяє вжити "необхідних заходів" після останніх санкцій США

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило, що вживатиме "необхідних заходів" у відповідь на нові санкції Сполучені Штати проти китайських компаній, які допомагають Росії купувати зброю для ведення війни в Україні.

Таку заяву речник китайського МЗС надав агентству AFP, повідомляє "Європейська правда".

Представник зовнішньополітичного відомства Китаю заявив, що Пекін "закликає США припинити оббріхувати й стримувати Китай та припинити безглузде застосування незаконних і односторонніх санкцій".

"Китай вживатиме всіх необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній", – додав він.

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Речник МЗС Китаю повторив, що Пекін не є "ні творцем, ні стороною" повномасштабної війни Росії в Україні та має право розвивати нормальні торговельні відносини з усіма країнами, зокрема Москвою

"Китай завжди рішуче виступав проти застосування Сполученими Штатами незаконних і односторонніх санкцій проти китайських підприємств і здійснення "юрисдикції довгого пальця", – вказав він.

Напередодні міністерство фінансів та Державний департамент США оголосили про запровадження санкцій проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомагають їй ухилятись від уже накладених обмежень.

Під дію американських санкцій, зокрема, потрапили майже 60 суб’єктів з Азербайджану, Бельгії, КНР, РФ, Словаччини, Туреччини та ОАЕ, які забезпечують можливість отримання Росією необхідних для її ВПК технологій та обладнання із закордону.