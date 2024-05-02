Китай обещает принять "необходимые меры" в ответ на последние санкции США

Министерство иностранных дел Китая объявило, что будет принимать "необходимые меры" в ответ на новые санкции Соединенных Штатов против китайских компаний, которые помогают России покупать оружие для ведения войны в Украине.

Такое заявление представитель китайского МИД предоставил агентству AFP, сообщает "Европейская правда".

Представитель внешнеполитического ведомства Китая заявил, что Пекин "призывает США прекратить клеветать и сдерживать Китай и прекратить бессмысленное применение незаконных и односторонних санкций".

"Китай будет принимать все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", – добавил он.

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Представитель МИД Китая повторил, что Пекин не является "ни создателем, ни стороной" полномасштабной войны России в Украине и имеет право развивать нормальные торговые отношения со всеми странами, в том числе с РФ.

"Китай всегда решительно выступал против применения Соединенными Штатами незаконных и односторонних санкций против китайских предприятий и осуществления "юрисдикции длинного пальца", – указал он.

Накануне министерство финансов и Государственный департамент США объявили о введении санкций против почти 200 физических и юридических лиц, которые способствуют военно-промышленному комплексу России и помогают ей уклоняться от уже наложенных ограничений.

Под действие американских санкций, в частности, попали почти 60 субъектов из Азербайджана, Бельгии, КНР, РФ, Словакии, Турции и ОАЭ, которые обеспечивают возможность получения Россией необходимых для ее ВПК технологий и оборудования из-за рубежа.