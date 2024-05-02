Глава разведки США прогнозирует "агрессивную тактику" России в Украине в ближайшее время

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс считает, что президент России Владимир Путин будет прибегать к агрессивной тактике, учитывая то, что внутренние и международные события развиваются в его пользу.

Об этом она заявила во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Гейнс отметила, что Россия усилила удары по инфраструктуре Украины, чтобы помешать Киеву перемещать вооружение и войска, замедлить оборонное производство и заставить его рассмотреть возможность переговоров.

"Все более агрессивная тактика Путина против Украины, такая как удары по украинской электроэнергетической инфраструктуре, имеет целью убедить Украину в том, что продолжение войны только увеличит вред для Украины и не предлагает никакого правдоподобного пути к победе", – заявила директор Нацразведки США.

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Она, однако, отметила, что эта "агрессивная тактика", скорее всего, будет продолжаться, и "война вряд ли закончится в ближайшее время".

В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

В разведке Эстонии на прошлой неделе указывали, что Россия пытается использовать последнее окно возможностей перед прибытием в Украину западной военной техники и боеприпасов для интенсификации атак.