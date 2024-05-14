Прем’єр Польщі очікує від РФ посилення спроб диверсій і саботажу в Європі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Росія посилить спроби втручання в політичні процеси в Європі, а також не виключає російських диверсій.

Про це він сказав після засідання уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Туск зазначив, що інформація, отримана від глави МВС Томаша Семоняка, стосувалася зростаючої загрози в Європі та Польщі в контексті агресивних дій російських та білоруських служб.

"Це те, про що ми говорили, серед іншого, на Європейській раді. Доповіді з багатьох європейських столиць були однозначними. Росія готує різні види втручання напередодні виборів до Європарламенту, в тому числі і в сам виборчий процес. Це відбувається не вперше, але масштаби зростають, що викликає все більше занепокоєння", – сказав Туск.

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Прем'єр-міністр зазначив, що як польські, так і союзницькі джерела вказують на те, що "Польща, Литва, Латвія, Естонія і трохи Фінляндія" найбільше ризикують від такого "втручання і прямих дій".

"Я хочу, щоб ви чітко усвідомлювали – мої партнери в Європі також вже чітко усвідомлюють, – що дії Росії будуть посилюватися і що це вимагатиме від нас концентрації", – сказав Туск.

"Я хотів би, щоб усі служби без винятку: приватні служби безпеки і, перш за все, державні служби, органи місцевого самоврядування, особливо там, де ми маємо справу з критичною інфраструктурою, ви дійсно повинні бути пильними і повинні бути готовими до підвищеної активності", – зазначив він.

За оцінкою глави уряду, це звучить як щось із підручників історії: "Ніхто не очікував, що такі часи повернуться, але вони повернулися. Польська держава повинна і буде готова в організаційному, фінансовому та логістичному сенсі, щоб запобігти такого роду діям (саботажу – ред.)", – запевнив він.

Туск також заявив, що "потрібно більше інвестувати в огорожу на польсько-білоруському кордоні". За його словами, "огорожа не відповідає нашим очікуванням", і Прикордонна служба і військові попросили його зміцнити її.

"Ситуація на кордоні складна, щодня відбувається кілька сотень спроб перетнути цей кордон, підкреслив він, додавши, що "у 80 випадках зі 100 ми маємо справу з організованими групами молодих людей, 18-30 років, дуже агресивних", – зазначив він.

На минулих вихідних прем'єр Польщі заявив, що Варшава починає роботу над подальшим зміцненням всього східного кордону, оскільки країна стикається з тим, що він назвав зростаючою "гібридною війною" у вигляді нелегальної міграції з Білорусі.

За підсумками засідання у вівторок Туск також заявив, що наразі ніщо не говорить про те, що за нещодавніми пожежами у Польщі стоять зовнішні сили.