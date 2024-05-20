Посол пояснила, чому США мають дозволити бити американською зброєю по Росії

Посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що українські війська ведуть оборонну війну, тому повинні мати право бити зброєю партнерів по тих місцях, звідки агресор здійснює свої атаки.

Про це Маркарова розповіла в інтер’ю CBS News, пише "Європейська правда".

Маркарова дала інтерв’ю після повернення з України та після візиту до Києва держсеретаря Ентоні Блінкена, який у спілкуванні з пресою торкався цього питання.

"Ми вже два роки ведемо цю дискусію. Ми маємо право захищатися. І ми захищаємо себе незалежно від того, чи завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території, чи по російських військах за межами нашої території", – сказала Маркарова.

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Вона не стала публічно обговорювати, на якому етапі Україна перебуває в дискусіях із США чи будь-якими іншими партнерами щодо цього питання.

"Але я просто хочу сказати, що очевидно, що Росія тут є агресором… Отже, правила ООН, міжнародне право і всі інші правила, які існують в цій країні, і які, до речі, Росія порушила, дають нам чітке право захищатися, завдаючи ударів по агресору, чи то на нашій території... чи то там, звідки він розпочинає або починав атаку", – пояснила посол.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удари власною зброєю, та окремо попросила зняти обмеження на використання наданої США зброї проти військових об'єктів на території РФ.

Під час візиту до Києва минулого тижня Державний секретар США Ентоні Блінкен ухилився від відповіді на запитання ЗМІ про те, чи розглядають США можливість зняття обмежень на використання Україною зброї, наданої Сполученими Штатами.

"Ми не заохочували і не дозволяли наносити удари за межами України, але, зрештою, Україна повинна сама приймати рішення про те, як вона збирається вести цю війну", – сказав він.