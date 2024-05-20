Посол объяснила, почему США должны позволить бить американским оружием по России

Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что украинские войска ведут оборонительную войну, поэтому должны иметь право бить оружием партнеров по тем местам, откуда агрессор осуществляет свои атаки.

Об этом Маркарова рассказала в интервью CBS News, пишет "Европейская правда".

Маркарова дала интервью после возвращения из Украины и после визита в Киев госсекретаря Энтони Блинкена, который в общении с прессой касался этого вопроса.

"Мы уже два года ведем эту дискуссию. Мы имеем право защищаться. И мы защищаем себя независимо от того, наносим ли мы удары по российским войскам на нашей территории, или по российским войскам за пределами нашей территории", – сказала Маркарова.

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Она не стала публично обсуждать, на каком этапе Украина находится в дискуссиях с США или любыми другими партнерами по этому вопросу.

"Но я просто хочу сказать, что очевидно, что Россия здесь является агрессором... Итак, правила ООН, международное право и все другие правила, которые существуют в этой стране, и которые, кстати, Россия нарушила, дают нам четкое право защищаться, нанося удары по агрессору, будь то на нашей территории... или там, откуда он начинает или начинал атаку", – пояснила посол.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удары собственным оружием, и отдельно попросила снять ограничения на использование предоставленного США оружия против военных объектов на территории РФ.

Во время визита в Киев на этой неделе Государственный секретарь США Энтони Блинкен уклонился от ответа на вопрос СМИ о том, рассматривают ли США возможность снятия ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного Соединенными Штатами.

"Мы не поощряли и не позволяли наносить удары за пределами Украины, но, в конце концов, Украина должна сама принимать решение о том, как она собирается вести эту войну", – сказал он.