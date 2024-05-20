Прем'єрка Естонії: Мир на російських умовах не означатиме кінця людських страждань

Країни Балтії мають доносити до західних країн думку, що мир на російських умовах не означатиме кінця людських страждань.

Про це прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас сказала в інтерв'ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

Каллас заперечує, що Росія перемагає у війні.

"Я думаю, нам потрібно поставити перемогу України своєю метою, тому що "важко зрозуміти, як виграти у війні, але ти ніколи в ній не виграєш, якщо метою війни не є перемога". Це сказав історик Тімоті Снайдер, і я повністю з ним згодна", – зазначила вона.

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Прем’єрка Естонії визнала, що західних союзників потрібно дедалі більше й більше переконувати у необхідності підтримки України, але, на її думку, країни Балтії та Польща мають їм пояснити, який насправді вигляд мало життя в період радянської окупації.

"Навіть і закінчення війни не означає припинення людських страждань. Якщо подивитися на нашу історію, то після закінчення Другої світової війни в наших країнах не було військових дій, але були масові депортації, репресували нашу культуру, нашу мову.

Усе це відбувалося в мирний час. Тож ми знаємо і розуміємо, що мир на російських умовах не означає кінця людських страждань, і ми маємо донести це до наших колег", – наголосила Каллас.

Нагадаємо, Кая Каллас вважає, що достатній підтримці України з боку вільного світу перешкоджає страх.

Каллас також вважає, що російський правитель Владімір Путін прагне використати загрозу масової міграції, щоб розділити й послабити Європу в її підтримці України.

Естонія в наступні чотири роки продовжить надавати Україні військову допомогу в розмірі 0,25% свого внутрішнього валового продукту.