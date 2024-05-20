Премьер Грузии, который жжет мосты с Западом, упрекнул Украину из-за созданных войной проблем

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал слова участников протестов против действий власти о том, что они "завидуют украинцам", и решил перечислить в ответ проблемы Украины.

Как сообщает "Эхо Кавказа", об этом он сказал в выступлении во время заседания правительства.

Слова Кобахидзе стали ответом на слова в речи одного из лидеров акций протеста о том, что грузинское гражданское общество завидует украинцам.

Премьер заявил, что оппоненты власти хотят "украинизации Грузии" и якобы "хотят открыть в Грузии второй фронт", а власть всячески им препятствует, чтобы сохранить мир.

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"Хочу еще раз напомнить всем, что значит разделить судьбу Украины и какая сейчас ситуация в Украине", – заявил Кобахидзе.

Он напомнил о десятках тысяч погибших военных и гражданских в результате войны, и о том, что около 10 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома и переехали на новое место или в пределах Украины, или за границу.

"Конкретным статистическим показателем является то, что 2/3 молодежи в возрасте 19-24 лет либо покинули страну, либо умерли. Речь идет об уничтожении генофонда Украины. Это то, чему завидуют наши оппоненты", – сказал Кобахидзе, не уточняя, из какой статистики взял такие цифры.

"Экономика разрушена, только за первый год у них было падение экономики на 30%, а это означает полную катастрофу. Инфраструктура разрушена, сегодня Россия оккупирует в 2,5 раза больше территории, чем в начале войны. На фоне войны в Украине процветает коррупция, отменены выборы, политический плюрализм, свобода СМИ, все, что связано с общей концепцией демократии. Представители коллективного "Национального движения" этому завидуют и хотят видеть это в Грузии", – заявил Кобахидзе.

Напомним, экономика Украины в 2023 году возобновила рост, Украина восстановила контроль над около 50% территории, которую Россия захватила в 2022 году, а ряд других упомянутых Кобахидзе проблем в значительной степени является следствием военного положения.

Грузинский премьер добавил, что Грузия обязательно "сохранит мир как необходимое условие прогресса и развития".

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