Премьер Чехии назвал неприемлемым призыв прокурора МУС выдать ордер на арест лидеров Израиля

Премьер-министр Чехии Петр Фиала прокомментировал призыв прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана к палате предварительного производства выдать ордера на арест премьера и министра обороны Израиля, а также нескольких лидеров ХАМАС по обвинению в военных преступлениях.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в X (Twitter).

Он напомнил, что именно террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль в октябре 2023 года и убила, ранила и похитила тысячи невинных людей.

The ICC Chief Prosecutor's proposal to issue an arrest warrant for the representatives of a democratically elected government together with the leaders of an Islamist terrorist organisation is appalling and completely unacceptable.



We must not forget that it was Hamas that…

