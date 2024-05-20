Премьер Чехии назвал неприемлемым призыв прокурора МУС выдать ордер на арест лидеров Израиля

Премьер-министр Чехии Петр Фиала прокомментировал призыв прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана к палате предварительного производства выдать ордера на арест премьера и министра обороны Израиля, а также нескольких лидеров ХАМАС по обвинению в военных преступлениях.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в X (Twitter).

Он напомнил, что именно террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль в октябре 2023 года и убила, ранила и похитила тысячи невинных людей.

The ICC Chief Prosecutor's proposal to issue an arrest warrant for the representatives of a democratically elected government together with the leaders of an Islamist terrorist organisation is appalling and completely unacceptable.



We must not forget that it was Hamas that… Реклама: May 20, 2024

"Предложение главного прокурора МУС выдать ордер на арест представителей демократически избранного правительства вместе с лидерами исламистской террористической организации является ужасным и абсолютно неприемлемым", – отметил Фиала.

Чешский премьер подчеркнул, что именно этот абсолютно неспровоцированный теракт со стороны ХАМАС привел к нынешней войне в Газе и страданиям гражданского населения Газы, Израиля и Ливана.

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан попросил палату предварительного производства выдать ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля, а также нескольких лидеров ХАМАС по обвинениям в военных преступлениях.

Теперь коллегия судей МУС рассмотрит ходатайство Карима Хана о выдаче ордеров на арест. Ордера против израильских политиков станут первым случаем, когда МУС нацелился на лидера близкого союзника Соединенных Штатов.

Если МУС выдаст ордер на арест Нетаньяху, это решение поместит его в компанию главы России Владимира Путина, в отношении которого суд выдал ордер на арест за преступления, совершенные в Украине.

Когда в прошлом месяце появились сообщения о том, что главный прокурор МУС рассматривает такой вариант действий, Нетаньяху заявил, что любые ордера МУС на арест высокопоставленных израильских правительственных и военных чиновников "были бы безобразием исторического масштаба".

СМИ утверждали, что в Конгрессе США готовят "месть" МУС в случае, если ордера все же будут выданы.