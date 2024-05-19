Міністр оборони Британії каже, що за травень Україна отримає від Лондона 100 ракет для ППО

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що протягом травня Україна отримає від Британії сотню ракет для ППО, та закликав союзників прискорити надання Україні військової допомоги на тлі наступальних дій Росії на Харківщині.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі The Sun.

Грант Шаппс вкотре наголосив, що усе, що є важливим і цінним для західного світу, опиниться під загрозою, якби вторгнення в Україну закінчилося для Владіміра Путіна перемогою.

"Події минулого тижня мають стати для Заходу тривожним дзвінком. "Теплі" слова – це недостатньо. Кожна держава, яка цінує свою свободу, має активізувати зусилля і надати максимально швидко те, що може надати, щоби ЗСУ могли відбивати протиправне вторгнення", – наголосив він.

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За його словами, від початку поточного місяця Британія передала Україні 80 ракет для ППО, і ще 20 мають прибути до початку червня.

Шаппс додав, що вартість британської допомоги для України у 2024 році складатиме 3 млрд фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, у квітні Британія анонсувала рекордний за обсягом пакет військової допомоги для України з мільйонами набоїв, сотнями одиниць техніки і далекобійними ракетами Storm Shadow.

Під час візиту до Києва на початку травня очільник МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для ударів по цілях на території Росії.