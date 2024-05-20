Канцлер Австрії прокоментував заклик прокурора МКС видати ордери на лідерів Ізраїлю і ХАМАС

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив про повагу до Міжнародного кримінального суду, але висловив подив прирівнянням лідерів угруповання ХАМАС та Ізраїлю.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

"Ми цілковито поважаємо незалежність Міжнародного кримінального суду. Проте той факт, що лідер терористичної організації ХАМАС, задекларована мета якої – знищення держави Ізраїль, згадується тоді ж, як і демократично обрані представники цієї держави – цього не можна зрозуміти", – прокоментував Негаммер.

We fully respect the independence of the ICC. The fact however that the leader of the terrorist organisation Hamas whose declared goal is the extinction of the State of Israel is being mentioned at the same time as the democratically elected representatives of that very State is… https://t.co/yj2XAwN7Ik Реклама: May 20, 2024

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав палату попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Коли минулого місяця з'явилися повідомлення про те, що головний прокурор МКС розглядає такий варіант дій, Нетаньягу заявив, що будь-які ордери МКС на арешт високопоставлених ізраїльських урядових і військових посадовців "були б неподобством історичного масштабу".

Ордери проти ізраїльських політиків, якщо будуть видані, стануть першим випадком, коли МКС націлився на лідера близького союзника Сполучених Штатів.

ЗМІ стверджували, що в Конгресі США готують "помсту" МКС у разі, якщо ордери все ж будуть видані.