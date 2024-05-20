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Канцлер Австрії прокоментував заклик прокурора МКС видати ордери на лідерів Ізраїлю і ХАМАС

Новини — Понеділок, 20 травня 2024, 18:00 — Марія Ємець

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив про повагу до Міжнародного кримінального суду, але висловив подив прирівнянням лідерів угруповання ХАМАС та Ізраїлю. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

"Ми цілковито поважаємо незалежність Міжнародного кримінального суду. Проте той факт, що лідер терористичної організації ХАМАС, задекларована мета якої – знищення держави Ізраїль, згадується тоді ж, як і демократично обрані представники цієї держави – цього не можна зрозуміти", – прокоментував Негаммер. 

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав палату попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Коли минулого місяця з'явилися повідомлення про те, що головний прокурор МКС розглядає такий варіант дій, Нетаньягу заявив, що будь-які ордери МКС на арешт високопоставлених ізраїльських урядових і військових посадовців "були б неподобством історичного масштабу".

Ордери проти ізраїльських політиків, якщо будуть видані, стануть першим випадком, коли МКС націлився на лідера близького союзника Сполучених Штатів.

ЗМІ стверджували, що в Конгресі США готують "помсту" МКС у разі, якщо ордери все ж будуть видані.

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