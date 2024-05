Канцлер Австрії прокоментував заклик прокурора МКС видати ордери на лідерів Ізраїлю і ХАМАС

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив про повагу до Міжнародного кримінального суду, але висловив подив прирівнянням лідерів угруповання ХАМАС та Ізраїлю.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

"Ми цілковито поважаємо незалежність Міжнародного кримінального суду. Проте той факт, що лідер терористичної організації ХАМАС, задекларована мета якої – знищення держави Ізраїль, згадується тоді ж, як і демократично обрані представники цієї держави – цього не можна зрозуміти", – прокоментував Негаммер.

We fully respect the independence of the ICC. The fact however that the leader of the terrorist organisation Hamas whose declared goal is the extinction of the State of Israel is being mentioned at the same time as the democratically elected representatives of that very State is… https://t.co/yj2XAwN7Ik

