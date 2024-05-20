Канцлер Австрии отреагировал на призыв прокурора МУС выдать ордеры на лидеров Израиля и ХАМАС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил об уважении Вены к Международному уголовному суду, но выразил удивление приравниванием лидеров группировки ХАМАС и Израиля.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

"Мы полностью уважаем независимость Международного уголовного суда. Однако тот факт, что лидер террористической организации ХАМАС, задекларированная цель которой – уничтожение государства Израиль, упоминается тогда же, как и демократически избранные представители этого государства – этого непостижимо", – прокомментировал Нехаммер.

We fully respect the independence of the ICC. The fact however that the leader of the terrorist organisation Hamas whose declared goal is the extinction of the State of Israel is being mentioned at the same time as the democratically elected representatives of that very State is… https://t.co/yj2XAwN7Ik Реклама: May 20, 2024

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал палату предварительного производства выдать ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля, а также нескольких лидеров ХАМАС по обвинениям в военных преступлениях.

Когда в прошлом месяце появились сообщения о том, что главный прокурор МУС рассматривает такой вариант действий, Нетаньяху заявил, что любые ордера МУС на арест высокопоставленных израильских правительственных и военных чиновников "были бы безобразием исторического масштаба".

Ордера против израильских политиков, если будут выданы, станут первым случаем, когда МУС нацелился на лидера близкого союзника Соединенных Штатов.

СМИ утверждали, что в Конгрессе США готовят "месть" МУС в случае, если ордера все же будут выданы.