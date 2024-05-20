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Канцлер Австрии отреагировал на призыв прокурора МУС выдать ордеры на лидеров Израиля и ХАМАС

Новости — Понедельник, 20 мая 2024, 18:00 — Мария Емец

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил об уважении Вены к Международному уголовному суду, но выразил удивление приравниванием лидеров группировки ХАМАС и Израиля.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

"Мы полностью уважаем независимость Международного уголовного суда. Однако тот факт, что лидер террористической организации ХАМАС, задекларированная цель которой – уничтожение государства Израиль, упоминается тогда же, как и демократически избранные представители этого государства – этого непостижимо", – прокомментировал Нехаммер.

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал палату предварительного производства выдать ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля, а также нескольких лидеров ХАМАС по обвинениям в военных преступлениях.

Когда в прошлом месяце появились сообщения о том, что главный прокурор МУС рассматривает такой вариант действий, Нетаньяху заявил, что любые ордера МУС на арест высокопоставленных израильских правительственных и военных чиновников "были бы безобразием исторического масштаба".

Ордера против израильских политиков, если будут выданы, станут первым случаем, когда МУС нацелился на лидера близкого союзника Соединенных Штатов.

СМИ утверждали, что в Конгрессе США готовят "месть" МУС в случае, если ордера все же будут выданы.

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Австрія Международные суды Израиль Ближний Восток
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