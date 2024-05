Канцлер Австрии отреагировал на призыв прокурора МУС выдать ордеры на лидеров Израиля и ХАМАС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил об уважении Вены к Международному уголовному суду, но выразил удивление приравниванием лидеров группировки ХАМАС и Израиля.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

"Мы полностью уважаем независимость Международного уголовного суда. Однако тот факт, что лидер террористической организации ХАМАС, задекларированная цель которой – уничтожение государства Израиль, упоминается тогда же, как и демократически избранные представители этого государства – этого непостижимо", – прокомментировал Нехаммер.

We fully respect the independence of the ICC. The fact however that the leader of the terrorist organisation Hamas whose declared goal is the extinction of the State of Israel is being mentioned at the same time as the democratically elected representatives of that very State is… https://t.co/yj2XAwN7Ik

