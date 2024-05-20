Шеф Пентагону очікує, що Україна використовуватиме надану зброю на своїй території

Сполучені Штати висловили очікування, що Київ застосовуватиме надане йому озброєння по цілях в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Міністра оборони США запитали, чи може Україна використовувати американські системи протиповітряної оборони для ударів по літаках, що бомблять Харків з території РФ.

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"Ми очікуємо, що вони (в Україні) продовжать використовувати надану зброю по цілях в Україні", – зазначив Остін.

Очільник Пентагону зауважив, що в цьому випадку "повітряна динаміка трохи інша". Втім, додав Остін, він не хоче спекулювати на цю тему.

Раніше колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, кар’єра якої була пов’язана з Україною та Росією, висловила переконання, що Київ має право уражати військові цілі на російській території й Вашингтон із союзниками має в цьому допомогти.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удари власною зброєю, та окремо попросила зняти обмеження на використання наданої США зброї проти військових об'єктів на території РФ.

Перед цим у Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.