Шеф Пентагона ожидает, что Украина будет использовать полученное оружие на своей территории

Соединенные Штаты выразили ожидания, что Киев будет применять предоставленное ему вооружение по целям в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Министра обороны США спросили, может ли Украина использовать американские системы противовоздушной обороны для ударов по самолетам, которые бомбят Харьков с территории РФ.

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"Мы ожидаем, что они (в Украине) продолжат использовать предоставленное оружие по целям в Украине", – отметил Остин.

Глава Пентагона отметил, что в этом случае "воздушная динамика немного другая". Впрочем, добавил Остин, он не хочет спекулировать на эту тему.

Ранее бывшая заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, карьера которой была связана с Украиной и Россией, выразила убеждение, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории и Вашингтон с союзниками должен в этом помочь.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удары собственным оружием, и отдельно попросила снять ограничения на использование предоставленного США оружия против военных объектов на территории РФ.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.