В Финляндии представили меры для борьбы с управляемой миграцией на границе с РФ

Финляндия представила меры для борьбы с управляемой миграцией из России, но хочет, чтобы Европейский Союз нашел совместные меры для ее предотвращения.

Об этом заявил во вторник премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Орпо на пресс-конференции утром 21 мая заявил, что Финляндия нуждается в изменениях в законодательстве для борьбы с управляемой миграцией. Он отметил, что европейское законодательство не предусматривает нынешних угроз для безопасности на границе.

"Цель Финляндии и в том, чтобы найти решение для проблемы управляемой миграции на уровне ЕС", – добавил глава правительства.

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Орпо уверен, что закон об инструментальной иммиграции будет принят парламентом.

Министр внутренних дел Мари Рантанен, со своей стороны, добавила, что речь не идет об ужесточении миграционного законодательства. По ее словам, в центре внимания властей именно борьба с управляемой миграцией.

"Финское законодательство должно быть в состоянии защитить себя от внешних угроз", – уверена глава МВД.

В законопроекте остался пункт о том, что правительство может сосредоточить подачу заявлений о предоставлении международной защиты только на части границы или возле нее.

Правительственный советник Санна Пало отметила, что новый закон будет носить временный характер.

"Закон дает властям полномочия ограничивать прием заявлений о международной защите в ситуациях, когда иностранное государство пытается повлиять на Финляндию через управляемую миграцию", – рассказала Пало.

Правительственный советник отметила, что критерии для введения положений закона достаточно высокие.

Заместитель начальника Пограничной службы Маркку Хасинен предположил, что просители убежища без надлежащих документов могут быстро появиться на восточной границе Финляндии.

Проект чрезвычайного закона требует одобрения большей части оппозиционных партий. Канцлер юстиции Туомас Пьоюсти ранее потребовал внести в законопроект поправки.

Ранее Петтери Орпо заявлял, что границу Финляндии с РФ можно будет попробовать частично открыть, когда будет принят "закон о выдворении".

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.