Канцлер Австрії хоче, щоб ЄС, як і Британія, виніс розгляд заявок на притулок у треті країни

Австрійський канцлер Карл Негаммер висловив підтримку ідеї про те, щоб заявки охочих отримати притулок у ЄС розглядалися на території третіх країн, на зразок того, як це зробила Британія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив після спілкування з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком.

"Прем’єр-міністр Ріші Сунак і я погоджуємося у тому, що процедури щодо надання притулку мають здійснюватися у третіх країнах. Цей підхід вимагає міцного захисту зовнішніх кордонів ЄС паралельно зі створенням добре організованої мережі центрів притулку у визначених третіх країнах", – зазначив Негаммер.

Prime Minister @RishiSunak and I agree: asylum procedures should be carried out in safe third countries. This approach requires robust protection of Europe‘s external borders alongside the establishement of well-functioning asylum centers in these third countries. Thank you for… pic.twitter.com/9RBLnrT6Lv Реклама: May 21, 2024

У ширшій заяві йдеться, що Сунак і Негаммер поділяють думку, що рішення на зразок "руандійської" схеми Британії могло би стримати мігрантів від небезпечної нелегальної подорожі у Європу та знизити міграційний тиск на Європу, та що такі рішення реально зробити такими, що будуть відповідати міжнародному праву.

Вони також акцентують на ризиках, що зацікавлені суб’єкти можуть використовувати міграцію для дестабілізації Європи, та наголосили на потребі "зробити більше для убезпечення наших кордонів та посилення безпеки".

Як повідомляли, понад половина держав-членів ЄС на чолі з Данією спільно закликали Єврокомісію сприяти схемі, за якої нелегальних мігрантів відправляють у треті країни, аби вирішити міграційну кризу.

Вони навели як приклад домовленість між Італією та Албанією, згідно з якою італійська сторона тимчасово відправлятиме в балканську країну до 36 тисяч мігрантів на рік, поки будуть розглядатись їхні заяви на отримання притулку.

У Британії, попри остаточне ухвалення "руандійської" схеми, ще тривають спроби оскаржити її. Високий суд Північної Ірландії 13 травня призупинив виконання закону на своїй території.