Канцлер Австрії хоче, щоб ЄС, як і Британія, виніс розгляд заявок на притулок у треті країни

Австрійський канцлер Карл Негаммер висловив підтримку ідеї про те, щоб заявки охочих отримати притулок у ЄС розглядалися на території третіх країн, на зразок того, як це зробила Британія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив після спілкування з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком.

"Прем’єр-міністр Ріші Сунак і я погоджуємося у тому, що процедури щодо надання притулку мають здійснюватися у третіх країнах. Цей підхід вимагає міцного захисту зовнішніх кордонів ЄС паралельно зі створенням добре організованої мережі центрів притулку у визначених третіх країнах", – зазначив Негаммер.

Prime Minister @RishiSunak and I agree: asylum procedures should be carried out in safe third countries. This approach requires robust protection of Europe‘s external borders alongside the establishement of well-functioning asylum centers in these third countries. Thank you for… pic.twitter.com/9RBLnrT6Lv

