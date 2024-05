Канцлер Австрии хочет, чтобы ЕС, как и Британия, вынес рассмотрение заявок на убежище в третьи страны

Австрийский канцлер Карл Нехаммер выразил поддержку идеи о том, чтобы заявки желающих получить убежище в ЕС рассматривались на территории третьих стран, вроде того, как это сделала Великобритания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил после общения с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком.

"Премьер-министр Риши Сунак и я согласны в том, что процедуры по предоставлению убежища должны осуществляться в третьих странах. Этот подход требует крепкой защиты внешних границ ЕС параллельно с созданием хорошо организованной сети центров убежища в определенных третьих странах", – отметил Нехаммер.

Prime Minister @RishiSunak and I agree: asylum procedures should be carried out in safe third countries. This approach requires robust protection of Europe‘s external borders alongside the establishement of well-functioning asylum centers in these third countries. Thank you for… pic.twitter.com/9RBLnrT6Lv

