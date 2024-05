Зеленський та очільниця МЗС Німеччини поговорили про ситуацію на фронті й ППО

Президент України Володимир Зеленський та міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час її візиту до Києва говорили про ситуацію на фронті та військові потреби України, зокрема ППО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський розповів за підсумками зустрічі.

Зеленський висловив подяку Німеччині за допомогу, яку вона надає Україні у боротьбі за збереження незалежності.

I welcomed German Foreign Minister @ABaerbock on her seventh visit to Ukraine since Russia's full-scale invasion began.



I spoke about the frontline situation and Ukraine’s key defense needs. We discussed the joint initiative of German foreign and defense ministers to find… pic.twitter.com/BtuMLtHFqW

