Конференция, дающая старт переговорам о вступлении в ЕС, почти наверняка не состоится 25 июня

Межправительственная конференция Украина-ЕС, которую считают началом вступительных переговоров, почти наверняка не состоится 25 июня, как было ранее анонсировано в СМИ.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "Успеть до Орбана: когда и как Украина планирует начать переговоры о своем вступлении в ЕС".

25 июня в Люксембурге должно состояться заседание Совета министров ЕС по общим вопросам (General Affairs Council, или GAC) – органа, в полномочия которого входят, в частности, процедурные решения в процессе расширения Евросоюза.

Как отмечается, это будет первое заседание GAC после евровыборов, и по плану, именно на нем Совет даст зеленый свет для проведения Межправительственной конференции Украина-ЕС.

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"На этой конференции, по процедуре, Киев и Евросоюз совместно одобрят переговорную рамку, Украина объявит свою переговорную позицию, и это будет неким торжественным началом переговоров. Чисто юридически все это можно сделать в тот же день, 25 июня – например, на уровне послов", – говорится в статье.

В то же время для Украины начало вступительных переговоров – историческое событие.

"Поэтому стоит ждать большого двустороннего политического события, включая визит представителей украинской власти в Брюссель. И дополнительный повод для такого визита уже есть: 27-28 июня в Брюсселе будет проходить саммит ЕС", – говорится в статье.

Ранее издание Politico сообщило, что брюссельские чиновники настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз уже в следующем месяце, и назвало дату - 25 июня.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова считает, что Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Глава миссии ЕС надеется на их фактическое начало в конце июня.

Президент Европарламента Роберта Метсола во время последнего приезда в Киев также сказала, что прогнозирует начало переговоров до конца первого полугодия 2024 года.

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