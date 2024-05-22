Британія закликала нейтральні країни вступити до НАТО, якщо вони хочуть отримати захист

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що нейтральні країни, які не є членами НАТО, але "користуються його парасолькою захисту", повинні приєднатися до Альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

У своїй промові в Лондоні Шаппс не став прямо вказувати на нейтральні європейські країни, що не є членами НАТО, такі як Ірландія, Мальта, Австрія та Швейцарія, але чітко дав зрозуміти, що Британія лобіюватиме вступ до Альянсу більшої кількості країн.

"Я виступатиму за те, щоб до НАТО вступили усі ті, хто користується захистом Альянсу", – сказав він.

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Міністр оборони додав, що "деякі європейські країни користуються захистом НАТО" та отримують "переваги свободи, але не приєднуються до колективного стримування на континенті".

"Проте, коли вовк знаходиться біля задніх дверей європейської безпеки, місця для нейтралітету бути не може", – вказав Шаппс.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що нейтральні Австрія, Ірландія, Швейцарія та Мальта, яких іноді об'єднують у групу WEP4, в спільному листі до НАТО висловили бажання розширити двосторонню співпрацю на тлі погіршення безпекової ситуації в Європі після російського вторгнення в Україну.

У листі зазначається, що ситуація з безпекою в Європі суттєво погіршилася та залишається нестабільною, тому ці країни – які вже є "найближчими партнерами НАТО" – хочуть посилити військову співпрацю з Альянсом, яка "набуває все більшого значення".

Тоді як нейтральні Швеція та Фінляндія після повномасштабного вторгнення Росії до України відмовились від нейтралітету та приєднались до НАТО, країни WEP4 на такий крок не пішли. Проте, приміром, швейцарський уряд неодноразово декларував намір поглибити співпрацю з Альянсом.

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