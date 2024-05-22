Британия призвала нейтральные страны вступить в НАТО, если они хотят получить защиту

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что нейтральные страны, которые не являются членами НАТО, но "пользуются его зонтиком защиты", должны присоединиться к Альянсу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

В своей речи в Лондоне Шаппс не стал прямо указывать на нейтральные европейские страны, не являющиеся членами НАТО, такие как Ирландия, Мальта, Австрия и Швейцария, но четко дал понять, что Великобритания будет лоббировать вступление в Альянс большего количества стран.

"Я буду выступать за то, чтобы в НАТО вступили все те, кто пользуется защитой Альянса", – сказал он.

Реклама:

Министр обороны добавил, что "некоторые европейские страны пользуются защитой НАТО" и получают "преимущества свободы, но не присоединяются к коллективному сдерживанию на континенте".

"Однако, когда волк стоит у задней двери европейской безопасности, места для нейтралитета быть не может", – указал Шаппс.

Недавно СМИ сообщили, что нейтральные Австрия, Ирландия, Швейцария и Мальта, которых иногда объединяют в группу WEP4, в совместном письме к НАТО выразили желание расширить двустороннее сотрудничество на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе после российского вторжения в Украину.

В письме отмечается, что ситуация с безопасностью в Европе существенно ухудшилась и остается нестабильной, поэтому эти страны – которые уже являются "ближайшими партнерами НАТО" – хотят усилить военное сотрудничество с Альянсом, "приобретающее все большее значение".

Тогда как нейтральные Швеция и Финляндия после полномасштабного вторжения России в Украину отказались от нейтралитета и присоединились к НАТО, страны WEP4 на такой шаг не пошли. Тем не менее, например, швейцарское правительство неоднократно декларировало намерение углубить сотрудничество с Альянсом.

Читайте также, как Швейцария меняет отношения с НАТО.