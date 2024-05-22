Канцлер Австрії підтвердив Зеленському участь у Саміті миру

Президент Володимир Зеленський 22 травня провів телефонну розмову з канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Про це, як пише "Європейська правда", голова держави повідомив у X (Twitter).

Зеленський подякував Негаммеру за підтримку Саміту миру у Швейцарії, підтвердження своєї участі та "активну роботу із залучення інших країн".

"Ми також цінуємо внесок Австрії в гуманітарне розмінування українських територій і розраховуємо на розширення цієї співпраці", – додав він.

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Крім того, лідери України та Австрії обговорили участь австрійського бізнесу у відновленні України та "скоординували майбутні спільні заходи".

Минулого тижня, нагадаємо, Австрія оголосила про створення спеціального фонду, який протягом наступних п’яти років має намір виділити до 500 мільйонів євро для підтримки австрійського експорту в Україну.

Уряд Австрії також виділить 5 мільйонів євро для фонду підтримки енергетики України.