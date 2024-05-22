Канцлер Австрии подтвердил Зеленскому участие в Саммите мира

Президент Владимир Зеленский 22 мая провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства сообщил в X (Twitter).

Зеленский поблагодарил Нехаммера за поддержку Саммита мира в Швейцарии, подтверждение своего участия и "активную работу по привлечению других стран".

"Мы также ценим вклад Австрии в гуманитарное разминирование украинских территорий и рассчитываем на расширение этого сотрудничества", – добавил он.

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Кроме того, лидеры Украины и Австрии обсудили участие австрийского бизнеса в восстановлении Украины и "скоординировали будущие совместные мероприятия".

На прошлой неделе, напомним, Австрия объявила о создании специального фонда, который в течение следующих пяти лет намерен выделить до 500 млн евро для поддержки австрийского экспорта в Украину.

Правительство Австрии также выделит 5 млн евро для фонда поддержки энергетики Украины.