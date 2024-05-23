Колишня конкурентка Трампа Гейлі проголосує за нього на виборах

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі, яка програла Дональду Трампу республіканські праймериз у США, заявила в середу, що голосуватиме на президентських виборах за свого колишнього опонента.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Свою заяву Гейлі зробила під час заходу в Інституті Гудзона у Вашингтоні, який став її першим публічним виступом після виходу з президентських перегонів у березні.

Гейлі зазначила, що її пріоритетом як виборця є підтримка президента, який підтримає союзників Америки і притягне до відповідальності її ворогів, який забезпечить безпеку кордонів, підтримає "капіталізм і свободу" і знизить національний борг.

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"Трамп не був ідеальним у цих політиках. Я давала це зрозуміти багато-багато разів. Але Байден був катастрофою. Тому я буду голосувати за Трампа", – заявила вона.

Коли понад два місяці тому Гейлі оголосила, що припиняє свою президентську кампанію, вона відмовилася підтримати Трампа. Гейлі тоді заявила, що він повинен працювати над тим, аби "завоювати голоси тих, хто не підтримував його в нашій партії і за її межами".

Під час свого виступу Гейлі критикувала все більше ізоляціоністське крило своєї Республіканської партії, а також зовнішню політику президента Джо Байдена.

Кампанія Байдена намагалася залучити прихильників Гейлі в ключових штатах, які голосували за неї і проти Трампа. Команда чинного президента швидко применшила коментарі Гейлі, заявивши, що все ще є частина виборців Республіканської партії, які "відкидають хаос, розкол і насильство, які втілює Дональд Трамп".

У травні видання Axios повідомило, що Трамп активно розглядає кандидатуру Гейлі на посаду віцепрезидента. Однак згодом Трамп заперечив ці повідомлення.