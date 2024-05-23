Бывшая конкурентка Трампа Хейли проголосует за него на выборах

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, проигравшая Дональду Трампу республиканские праймериз в США, заявила в среду, что будет голосовать на президентских выборах за своего бывшего оппонента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Свое заявление Хейли сделала во время мероприятия в Институте Гудзона в Вашингтоне, которое стало ее первым публичным выступлением после выхода из президентской гонки в марте.

Хейли отметила, что ее приоритетом как избирателя является поддержка президента, который поддержит союзников Америки и привлечет к ответственности ее врагов, который обеспечит безопасность границ, поддержит "капитализм и свободу" и снизит национальный долг.

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"Трамп не был идеальным в этих политиках. Я давала это понять много-много раз. Но Байден был катастрофой. Поэтому я буду голосовать за Трампа", – заявила она.

Когда более двух месяцев назад Хейли объявила, что прекращает свою президентскую кампанию, она отказалась поддержать Трампа. Хейли тогда заявила, что он должен работать над тем, чтобы "завоевать голоса тех, кто не поддерживал его в нашей партии и за ее пределами".

Во время своего выступления Хейли критиковала все больше изоляционистское крыло своей Республиканской партии, а также внешнюю политику президента Джо Байдена.

Кампания Байдена пыталась привлечь сторонников Хейли в ключевых штатах, которые голосовали за нее и против Трампа. Команда действующего президента быстро преуменьшила комментарии Хейли, заявив, что все еще есть часть избирателей Республиканской партии, которые "отвергают хаос, раскол и насилие, которые воплощает Дональд Трамп".

В мае издание Axios сообщило, что Трамп активно рассматривает кандидатуру Хейли на должность вице-президента. Однако впоследствии Трамп опроверг эти сообщения.