У США прокоментували, чи обговорюють з Польщею розміщення ядерної зброї

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заперечив, що Сполучені Штати ведуть переговори з Польщею про розміщення на її території своєї ядерної зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Onet.

Кірбі зробив свій коментар після заяви президента Анджея Дуди про готовність прийняти у Польщі ядерну зброю у рамках програми НАТО Nuclear Sharing.

"Ми не говоримо з Польщею про програму Nuclear Sharing", – сказав Джон Кірбі, відповідаючи на запитання преси.

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"Мені нема чого сказати, ми не говоримо про такі речі, і у мене немає жодних змін у політиці для обговорення сьогодні", – додав він.

У рамках програми Nuclear Sharing американська ядерна зброя розміщена на території Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Італії та Туреччини.

У квітні в інтерв’ю Дуда заявив, що Польща готова розмістити ядерну зброю в межах програми Nuclear Sharing. Тоді президент повідомив, що під час візиту до США він продовжив переговори щодо розміщення ядерної зброї в Польщі.

У МЗС Польщі розкритикували президента Анджея Дуду за його заяви про ядерну зброю, мовляв, він виступив без консультацій з урядом.

Зазначимо, що попередній уряд Польщі активно підтримував ідею долучення до програми ядерного обміну серед країн НАТО у відповідь на рішення РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.