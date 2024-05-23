В США прокомментировали, обсуждают ли с Польшей размещение ядерного оружия

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отрицает, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Польшей о размещении на ее территории своего ядерного оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Onet.

Кирби сделал свой комментарий после заявления президента Анджея Дуды о готовности принять у Польши ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.

"Мы не говорим с Польшей о программе Nuclear Sharing", – сказал Кирби, отвечая на вопрос прессы.

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"Мне нечего сказать, мы не говорим о таких вещах, и у меня нет никаких изменений в политике для обсуждения сегодня", – добавил он.

В рамках программы Nuclear Sharing американское ядерное оружие размещено на территории Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции.

В апреле в интервью Дуда заявил, что Польша готова разместить ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing. Тогда президент сообщил, что во время визита в США он продолжил переговоры по размещению ядерного оружия в Польше.

В МИД Польши раскритиковали президента Анджея Дуду за его заявления о ядерном оружии, мол, он выступил без консультаций с правительством.

Отметим, что предыдущее правительство Польши активно поддерживало идею присоединения к программе ядерного обмена среди стран НАТО в ответ на решение РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.