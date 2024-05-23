У Польщі можуть відкрити справу проти експрем’єра Моравецького

У Сеймі Польщі готують подання до прокуратури про можливе скоєння злочину експрем’єром Матеушем Моравецьким у зв’язку з рішенням про проведення дистанційних виборів під час пандемії коронавірусу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Як заявив віцеголова Слідчої комісії з питань дистанційних виборів Яцек Карновський, "безумовно, у справі колишнього прем'єр-міністра Матеуша Моравецького слідча комісія подасть до прокуратури заяву про можливість скоєння злочину". Він додав, що будуть також інші заяви проти політиків попередньої партії влади "Право і справедливість" (ПіС).

"Він не пам'ятає, хто замовив ці вибори, не пам'ятає, чи обговорював їх з опозицією. Насправді він не пам'ятає дуже багато, але визнав, що саме він прийняв остаточне рішення. Так чи інакше, його видали свідчення міністрів Яцека Сасіна і Маріуша Камінського", – сказав Карновський після того, як напередодні комісія заслухала Моравецького на своєму засіданні.

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Заступник голови комісії припустив, що іншими фігурантами клопотання до прокуратури можуть бути ексвіцепрем'єр Яцек Сасін і ексглава МВС Маріуш Камінський.

Яцек Карновський також повідомив, що готовий до наступного, останнього слухання комісії, на якому глава колишньої партії влади Ярослав Качинський дасть свої свідчення. Заступник голови комісії повідомив, що запитуватиме його насамперед про політичні рішення, прийняті на вулиці Новогродській, в офісі "ПіС", які повинні були призвести до проведення виборів у новому режимі.

"Вся ця комісія показала людям, як виглядає механізм влади "ПіС". Рішення приймалися на Новогродській, все робилося без паперів, без підтверджень і юридичних висновків", – сказав Карновський.

У середу Матеуш Моравецький постав перед комісією з питань поштових виборів. Він засвідчив, що рішення про проведення виборів у 2020 році було прийнято політичним керівництвом партії "Право і справедливість". Однак він не назвав жодного конкретного прізвища.

Йдеться про президентські вибори, які мали відбутися у травні 2020 року в розпал пандемії коронавірусу. Тоді уряд "ПіС" домігся ухвалення законопроєкту про голосування поштою, але вибори зрештою перенесли, а голосування поштою – яке, на думку опозиції, полегшувало фальсифікації владі – скасували.

Нагадаємо, торік у листопаді нинішній прем'єр Дональд Туск оголосив, що ініціює створення трьох слідчих комісій для притягнення до відповідальності партію влади "Право і справедливість". Серед них була і комісія щодо дистанційних виборів.

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