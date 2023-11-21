Туск анонсував створення комісій з розслідування дій партії влади Польщі

Кандидат у прем’єри від об’єднаної опозиції Польщі Дональд Туск у вівторок оголосив, що ініціює створення трьох слідчих комісій для притягнення до відповідальності партію влади "Право і справедливість".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

На пресконференції у вівторок Туск заявив, що першим кроком на шляху до "відновлення Польщі після правління ПіС" має стати підзвітність.

"Не виключено, що вже наступного вівторка (28 листопада. – Ред.) буде створена комісія з розслідування так званих виборів у конвертах", – заявив він.

Йдеться про президентські вибори, які мали відбутися у травні 2020 року в розпал пандемії коронавірусу. Тоді уряд ПіС домігся ухвалення законопроєкту про голосування поштою, але вибори зрештою перенесли, а голосування поштою – яке, на думку опозиції, полегшувало фальсифікації владі – скасували.

Туск додав, що до кінця року мають бути створені ще дві слідчі комісії – щодо візового скандалу (йдеться про видання віз мігрантам з Азії, які потім в’їжджали в Європу; детальніше читайте тут) та щодо використання шпигунської програми Pegasus урядом ПіС.

"Йдеться не лише про цей один інструмент стеження, контролю за громадянами, зокрема за опозицією. Йдеться про цілий комплекс дій, які, як ми всі знаємо вже багато місяців, були і аморальними, і незаконними", – підкреслив опозиціонер.

Нагадаємо, у жовтні в Польщі відбулись парламентські вибори, за результатами яких партія влади "Право і справедливість" має відносну більшість, недостатню для формування нового уряду. Однак право сформувати уряд президент Дуда доручив саме представнику ПіС Матеушу Моравецькому.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі після відставки уряду ПіС.