Путін зібрався в Білорусь на переговори з Лукашенком

Глава Кремля Владімір Путін 23 травня приїде з візитом в Білорусь і ввечері цього ж дня зустрінеться в Мінську з самопроголошеним президентом Александром Лукашенком.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков, його цитує російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Пєсков повідомив, що у четвер ввечері "відбудуться контакти" Путіна і Лукашенка в Мінську, куди глава РФ приїде з офіційним візитом.

"Сьогодні буде… велике спілкування, і також завтра буде цілий день цього самого офіційного візиту", – розповів він.

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Як повідомила пресслужба Кремля, Путін 23-24 травня відвідає Білорусь на запрошення Лукашенка.

"Під час переговорів заплановано обговорити актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного", – ідеться в повідомленні.

Пресслужба Лукашенка повідомила, що сторони обговорять "стан і перспективи розвитку всього комплексу білорусько-російських відносин".

Переговори Путіна і Лукашенка 24 травня пройдуть у Палаці Незалежності спочатку у вузькому, а потім у розширеному складах.

Росія і Білорусь є близькими союзниками, і Мінськ цього місяця збирається взяти участь у навчаннях, спрямованих на імітацію підготовки до запуску тактичної ядерної зброї.

Минулого місяця в Білорусі схвалили нову воєнну доктрину, яка вперше передбачає застосування ядерної зброї.

На білоруській території, як відомо, перебуває тактична ядерна зброя Росії за домовленістю між Мінськом і Москвою.