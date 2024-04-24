Лукашенко: Застосування ядерної зброї – наше з Путіним діло

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко стверджує, що застосування російської ядерної зброї на території країни вирішує він із Владіміром Путіним.

Таке Лукашенко розповів на засіданні Всебілоруських народних зборів 24 квітня, передає "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

На запитання, чи прописаний механізм застосування ядерної зброї в новій Військовій доктрині, Лукашенко відповів заперечно.

"Механізм не прописаний. Це наша справа з Путіним. Ба більше, не тільки щодо тактичної, а й щодо звичайної зброї ми радимося, як, коли і де застосовувати. Тому там, де треба, вона прописана", – сказав білоруський диктатор.

Він нагадав, що "якось обмовився" про існування указу, де "прописана формула застосування і ракетної ядерної тактичної зброї, і бомб, які підвішуються під літак".

"Усе це прописано, і зрозуміло, як діяти і що робити. Але я зараз про це менше говорю, тому що це, напевно, не дуже добре, коли ми говоримо про ядерну зброю. Це страшна зброя, яку не дай боже доведеться застосувати", – вирішив Лукашенко.

У травні 2023 року, нагадаємо, міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Наступного місяця президент РФ Владімір Путін заявив, що частина ядерної зброї РФ уже перебуває в Білорусі.

А наприкінці червня самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко доручив розробити "алгоритм застосування" ядерної зброї, яку дислокує Росія.

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