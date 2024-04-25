У Білорусі схвалили нову концепцію нацбезпеки і воєнну доктрину

Всебілоруські народні збори затвердили оновлену концепцію нацбезпеки та воєнну доктрину, що є останнім етапом погодження цих документів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило державне інформагентство БЕЛТА.

Проєкт нової редакції концепції нацбезпеки у лютому ухвалила Рада безпеки Білорусі, також організовувалися "громадські обговорення"; тоді ж Радбез затвердив зміни до воєнної доктрини.

Затвердження Всебілоруськими народними зборами було останнім етапом погодження, оновлені документи підтримали одностайно.

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Що стосується воєнної доктрини, міністр оборони Віктор Хрєнін розповів, що у ній вказали "джерела загроз для Білорусі", і серед можливих варіантів додали "розв’язання внутрішнього конфлікту руками псевдобілоруських екстремістських організацій на зразок полку Калиновського".

З його слів, там акцентують на нібито "регіональних амбіціях Польщі", які вона буцімто може спробувати реалізувати із застосуванням сили.

Хрєнін заявив, що у доктрині встановили, з прив’язкою до концепції нацбезпеки, градацію загроз, щоб дати правову основу для реагування, "не чекаючи моменту, коли напад на Білорусь вже неминучий і діяти пізно".

Серед новацій він назвав також включення у перелік військових загроз застосування проти Білорусі сили "у мирний час".

"Це те, з чим ми стикаємося сьогодні на наших південних і західних кордонах. При цьому самі по собі провокації, збройні акції та інциденти з боку наших сусідів не є воєнним конфліктом, але вони можуть стати каталізатором його розв’язання. Тому реагувати потрібно відповідно, передусім силовими заходами стратегічного стримування, що ми зараз і робимо", – заявив очільник Міноборони Білорусі.

Також у новій редакції доктрини деталізували союзницькі зобов’язання Білорусі у рамках Союзної держави з РФ і те, як вона може долучатися до "підтримки міжнародного миру та безпеки".

Перед цим у четвер керівник Комітету держбезпеки Білорусі заявив про нібито зірвану "атаку безпілотниками" на Мінськ з території Литви; у Вільнюсі назвали це дезінформацією.

За день до цього самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що застосування ядерної зброї – "його з Путіним діло".