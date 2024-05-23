Путин собрался в Беларусь на переговоры с Лукашенко

Глава Кремля Владимир Путин 23 мая приедет с визитом в Беларусь и вечером этого же дня встретится в Минске с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Песков сообщил, что в четверг вечером "состоятся контакты" Путина и Лукашенко в Минске, куда глава РФ приедет с официальным визитом.

"Сегодня будет... обширное общение, и также завтра будет целый день этого самого официального визита", – рассказал он.

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Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин 23-24 мая посетит Беларусь по приглашению Лукашенко.

"В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Лукашенко сообщила, что стороны обсудят "состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений".

Переговоры Путина и Лукашенко 24 мая пройдут во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составах.

Россия и Беларусь являются близкими союзниками, и Минск в этом месяце собирается принять участие в учениях, направленных на имитацию подготовки к запуску тактического ядерного оружия.

В прошлом месяце в Беларуси приняли новую военную доктрину, которая впервые предусматривает применение ядерного оружия.

На белорусской территории, как известно, находится тактическое ядерное оружие России по договоренности между Минском и Москвой.