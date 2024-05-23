Держсекретар США Блінкен може відвідати Молдову наступного тижня

Офіційні особи Молдови та США наразі обговорюють можливий візит державного секретаря США Ентоні Блінкена в країну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили G4Media офіційні джерела.

Це був би другий візит глави американської дипломатії до Кишинева після візиту в березні 2022 року.

Чи відбудеться візит, залежить від розвитку подій у двох важливих питаннях – російському вторгненні в Україну та війні між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС.

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Молдова стала гарячою точкою на карті Європи з початком російського вторгнення в Україну. Росія намагається через деяких політичних діячів повалити прозахідний режим у Кишиневі.

У жовтні в Молдові відбудуться президентські вибори і референдум, на якому громадяни вирішуватимуть питання про вступ до Європейського Союзу.

Два роки тому Блінкен високо оцінив допомогу, надану Молдовою українським біженцям.

За його словами, Республіка Молдова заслуговує на вдячність міжнародної спільноти за прийом і безпеку, які вона запропонувала біженцям.

"Сполучені Штати зроблять все можливе, щоб допомогти Республіці Молдова...Ми підтримуємо європейські прагнення Республіки Молдова. Ми хочемо підтримати Республіку Молдова у зміцненні енергетичної безпеки. Ми робимо це як через фінансову підтримку розвитку альтернативних джерел, так і через залучення технічних експертів. Ми будемо дуже тісно співпрацювати з владою в Кишиневі для досягнення енергетичної незалежності", – заявив глава американської дипломатії під час візиту до Кишинева в березні 2022 року.

Нагадаємо, минулого тижня Ентоні Блінкен відвідав Київ.

Про те, чому візит Блінкена до України видався "революційним", але не до кінця успішним, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Від гітари до перемоги: деталі візиту Блінкена до України, що приніс чимало несподіванок.