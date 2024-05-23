Госсекретарь США Блинкен может посетить Молдову на следующей неделе

Официальные лица Молдовы и США сейчас обсуждают возможный визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили G4Media официальные источники.

Это был бы второй визит главы американской дипломатии в Кишинев после визита в марте 2022 года.

Состоится ли визит, зависит от развития событий в двух важных вопросах – российском вторжении в Украину и войне между Израилем и террористической организацией ХАМАС.

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Молдова стала горячей точкой на карте Европы с началом российского вторжения в Украину. Россия пытается через некоторых политических деятелей свергнуть прозападный режим в Кишиневе.

В октябре в Молдова состоятся президентские выборы и референдум, на котором граждане будут решать вопрос о вступлении в Европейский Союз.

Два года назад Блинкен высоко оценил помощь, оказанную Молдовой украинским беженцам.

По его словам, Республика Молдова заслуживает благодарности международного сообщества за прием и безопасность, которые она предложила беженцам.

"Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы помочь Республике Молдова...Мы поддерживаем европейские стремления Республики Молдова. Мы хотим поддержать Республику Молдова в укреплении энергетической безопасности. Мы делаем это как через финансовую поддержку развития альтернативных источников, так и через привлечение технических экспертов. Мы будем очень тесно сотрудничать с властями в Кишиневе для достижения энергетической независимости", – заявил глава американской дипломатии во время визита в Кишинев в марте 2022 года.

Напомним, на прошлой неделе Энтони Блинкен посетил Киев.

О том, почему визит Блинкена в Украину выдался "революционным", но не до конца успешным, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко От гитары до победы: детали визита Блинкена в Украину, принесшего немало неожиданностей.