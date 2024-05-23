Чому Євросоюзу буде непросто схвалити санкції проти російського скрапленого газу

В Євросоюзі наразі тривають активні обговорення 14-го пакета санкцій проти РФ.

Уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед інших покарань РФ розглядається обмеження, що стосується газу. Йдеться про можливість введення обмежень на перевалку в країнах Євросоюзу російського скрапленого природного газу (СПГ).

Про те, що може завадити ЄС накласти такі обмеження, читайте в колонці менеджерки кампаній Razom we Stand Євгенії Засядько ЄС позбавляється газової залежності: що означають перші санкції проти російського СПГ. Далі – стислий її виклад.

Авторка колонки зазначає, що Європейський Союз уже понад два роки уникав введення санкцій на російський СПГ, що дозволило суттєво збільшити його імпорт.

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"Як наслідок, європейські країни активно займаються перевалкою російського СПГ, допомагаючи Росії експортувати газ з проєкту "Ямал" до інших регіонів світу. Наразі Бельгія, Іспанія та Франція є країнами, які найбільше імпортують та перевалюють російський газ, що приносить значні прибутки російській економіці", – пише Євгенія Засядько.

За її словами, ці три країни прийняли найбільші обсяги СПГ у 2024 році.

Натомість останніми місяцями в ЄС активно обговорюють новий санкційний пакет, який включає часткову заборону на російський СПГ. Очікується, що цей пакет буде ухвалений у червні цього року.

Такий крок є необхідним, адже продовження співпраці з Росією у сфері СПГ фактично сприяє фінансуванню війни проти України, нагадує менеджерка кампаній Razom we Stand.

Вона додає, що за останні декілька місяців від лідерів країн ЄС прозвучали заяви про готовність зменшити або навіть повністю відмовитися від російського СПГ. До списку країн, які підтримують скорочення залежності від російського СПГ, входять Португалія, Італія, Німеччина, Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія.

"Аби 14-й пакет був прийнятий разом із забороною перевалки в європейських портах, це мають підтримати всі 27 країн Євросоюзу. Але оскільки є низка країн, які стали дуже залежними від Росії за останні два роки, остаточне рішення буде саме за ними.

Однією з таких кранів є Бельгія. І її приклад є досить показовим", – пише авторка колонки.

12 травня разом з організаціями у Бельгії Vredesactie, Bond Beter Leefmilieu та іншими Razom we Stand долучилася до Маршу проти російського газу, щоб привернути увагу громадськості, медіа та влади до цієї проблеми.

Одна з зупинок маршу була біля будівлі Міністерства енергетики Бельгії, де до учасників маршу вийшла Тінне ван дер Стратен, міністерка енергетики.

"Як людина, що тільки-но приїхала з України, я наголосила на ситуації, яка склалася в Україні зараз, та на тому, що Європа не зробила достатньо, щоб зупинити потік грошей до Росії через сектор СПГ. З цим вона погодилася, заявивши, що готова до спільного пошуку рішень разом з іншими країнами ЄС", – розповідає Євгенія Засядько.

А вже 14 травня відбувся з'їзд власників акцій компанії Fluxys Belgium, яка імпортує російський газ та має довгостроковий договір на 20 років.

Під час прямого спілкування проукраїнської громадськості з генеральним директором було порушено питання, чому компанія, заявляючи про підтримку України, продовжує співпрацювати з Росією, тим самим допомагаючи фінансувати війну.

Компанія заявила, що готова розірвати договір, але готова зробити це, лише не порушуючи бельгійське законодавство. Однак наразі це неможливо.

Тож питання за владою Бельгії, чи готові вони бути дійсно солідарними з Україною та зупинити співпрацю з Росією щодо імпорту та перевалки СПГ.

Аналогічним чином Іспанія та Франція також знаходяться в центрі обговорень щодо санкцій на російський СПГ.

"Європейські країни повинні діяти рішуче, щоб скорочувати імпорт СПГ, не допускати перевалку та у найближчому майбутньому заборонити його повністю. Лише так ми зможемо забезпечити підтримку України та продовжити рух до енергетичної незалежності", – резюмує авторка.

Докладніше – в колонці Євгенії Засядько ЄС позбавляється газової залежності: що означають перші санкції проти російського СПГ.