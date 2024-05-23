Почему Евросоюзу будет непросто одобрить санкции против российского сжиженного газа

В Евросоюзе сейчас идут активные обсуждения 14-го пакета санкций против РФ.

Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину среди других наказаний РФ рассматривается ограничение, касающееся газа. Речь идет о возможности введения ограничений на перевалку в странах Евросоюза российского сжиженного природного газа (СПГ).

О том, что может помешать ЕС наложить такие ограничения, читайте в колонке менеджера кампаний Razom we Stand Евгении Засядько ЕС избавляется от газовой зависимости: что означают первые санкции против российского СПГ. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки отмечает, что Европейский Союз уже более двух лет избегал введения санкций на российский СПГ, что позволило существенно увеличить его импорт.

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"Как следствие, европейские страны активно занимаются перевалкой российского СПГ, помогая России экспортировать газ из проекта "Ямал" в другие регионы мира. Сейчас Бельгия, Испания и Франция являются странами, которые больше всего импортируют и переваливают российский газ, что приносит значительные прибыли российской экономике", – пишет Евгения Засядько.

По ее словам, эти три страны приняли наибольшие объемы СПГ в 2024 году.

Зато в последние месяцы в ЕС активно обсуждают новый санкционный пакет, который включает частичный запрет на российский СПГ. Ожидается, что этот пакет будет принят в июне этого года.

Такой шаг необходим, ведь продолжение сотрудничества с Россией в сфере СПГ фактически способствует финансированию войны против Украины, напоминает менеджер кампаний Razom we Stand.

Она добавляет, что за последние несколько месяцев от лидеров стран ЕС прозвучали заявления о готовности уменьшить или даже полностью отказаться от российского СПГ. В список стран, которые поддерживают сокращение зависимости от российского СПГ, входят Португалия, Италия, Германия, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония.

"Чтобы 14-й пакет был принят вместе с запретом перевалки в европейских портах, это должны поддержать все 27 стран Евросоюза. Но поскольку есть ряд стран, которые стали очень зависимыми от России за последние два года, окончательное решение будет именно за ними.

Одной из таких стран является Бельгия. И ее пример является достаточно показательным", – пишет автор колонки.

12 мая вместе с организациями в Бельгии Vredesactie, Bond Beter Leefmilieu и другими Razom we Stand присоединилась к Маршу против российского газа, чтобы привлечь внимание общественности, медиа и власти к этой проблеме.

Одна из остановок марша была у здания Министерства энергетики Бельгии, где к участникам марша вышла Тинне ван дер Стратен, министр энергетики.

"Как человек, который только что приехал из Украины, я отметила ситуацию, которая сложилась в Украине сейчас, и то, что Европа не сделала достаточно, чтобы остановить поток денег в Россию через сектор СПГ. С этим она согласилась, заявив, что готова к совместному поиску решений вместе с другими странами ЕС", – рассказывает Евгения Засядько.

А уже 14 мая состоялся съезд владельцев акций компании Fluxys Belgium, которая импортирует российский газ и имеет долгосрочный договор на 20 лет.

Во время прямого общения проукраинской общественности с генеральным директором был поднят вопрос, почему компания, заявляя о поддержке Украины, продолжает сотрудничать с Россией, тем самым помогая финансировать войну.

Компания заявила, что готова расторгнуть договор, но готова сделать это, только не нарушая бельгийское законодательство. Однако пока это невозможно.

Поэтому вопрос за властями Бельгии, готовы ли они быть действительно солидарными с Украиной и остановить сотрудничество с Россией по импорту и перевалке СПГ.

Аналогичным образом Испания и Франция также находятся в центре обсуждений относительно санкций на российский СПГ.

"Европейские страны должны действовать решительно, чтобы сокращать импорт СПГ, не допускать перевалку и в ближайшем будущем запретить его полностью. Только так мы сможем обеспечить поддержку Украины и продолжить движение к энергетической независимости", – резюмирует автор.

Подробнее – в колонке Евгении Засядько ЕС избавляется от газовой зависимости: что означают первые санкции против российского СПГ.