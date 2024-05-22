Міністр оборони Польщі назвав поширення російської агентури в Європі загрозою для країни

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виступив у Сеймі з промовою про стан безпеки в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN24.

Косіняк-Камиш вказав на "найбільші загрози для безпеки польської держави".

"Протягом століть вони незмінно надходять з одного і того ж напрямку. Вони приходять зі сходу, звідки походить загроза не лише військового характеру, але й цивілізаційного. Ми протистояли їй у Варшавській битві (1920 року – ред.), яка стала вирішальною у світовій історії", – сказав він.

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"Минулі покоління провели Польщу через час війни, окупації, комунізму, відсутності суверенітету – до свободи. Наше завдання – підняти цю свободу на свої плечі", – додав міністр.

Очільник Міноборони підкреслив, що "загрозу для Польщі становлять дії Російської Федерації, дії, пов'язані з агентурою, яка поширилася не тільки в Польщі, але й у Європі, дії Білорусі"

"Ці дії спрямовані проти безпеки польської держави та індивідуальної безпеки громадян", – сказав він.

За його словами, останнім часом щодня спецслужби, поліція, армія проводять акції проти актів саботажу, диверсій та руйнування спільноти польської держави.

Як він додав, "небезпека, яка насувається, і жорстока війна, спрямована проти незалежної України, яка триває вже 819-й день, означає, що тривалість цього конфлікту жодним чином не може приспати ні нас, ні Європу".

"Щодня ми повинні пам'ятати про цю загрозу, яка ніколи не була такою неминучою для безпеки Польщі та Європи з часу закінчення Другої світової війни", – заявив він.

На початку тижня прем’єр-міністр Польщі розповів, що зараз під арештом перебувають дев’ять осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності на території країни на замовлення Росії.

Він також видав розпорядження про призначення комісії з розслідування російського та білоруського впливу в Польщі у 2004-2024 роках – орган із такою ж назвою існував за попереднього уряду "Права і справедливості".