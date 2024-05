Посол ЕС после очередного удара по Харькову призвала ускорить помощь Украине

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова подчеркнула необходимость ускорить и усилить поставки Украине военной помощи после очередного удара РФ по Харькову.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

"Еще один печальный день – очередная массированная ракетная атака России, по Харькову и области прилетели 15 ракет. 7 погибших, много пострадавших. Украина нуждается в большем количестве оружия, средств противовоздушной обороны и боеприпасов, чтобы прекратить эту бойню", – заявила Матернова.

Another sad day, another massive Russian missile attack w/15! Missiles hitting Kharkiv & region. 7 dead & many wounded. Ukraine 🇺🇦 needs more weapons, air defense & ammunition now to stop this carnage. #SlavaUkraïni

Реклама: