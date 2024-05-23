Посол ЕС после очередного удара по Харькову призвала ускорить помощь Украине

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова подчеркнула необходимость ускорить и усилить поставки Украине военной помощи после очередного удара РФ по Харькову.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

"Еще один печальный день – очередная массированная ракетная атака России, по Харькову и области прилетели 15 ракет. 7 погибших, много пострадавших. Украина нуждается в большем количестве оружия, средств противовоздушной обороны и боеприпасов, чтобы прекратить эту бойню", – заявила Матернова.

Another sad day, another massive Russian missile attack w/15! Missiles hitting Kharkiv & region. 7 dead & many wounded. Ukraine 🇺🇦 needs more weapons, air defense & ammunition now to stop this carnage. #SlavaUkraïni Реклама: May 23, 2024

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после российских ударов по Харькову и Люботину Харьковской области призвал союзников найти дополнительные Patriot для Украины.

Как сообщалось, утром 23 мая российские военные нанесли около 15 ударов ракетами С-300 или С-400 по гражданской инфраструктуре Харькова и области, в частности попали в типографию в городе. В результате атаки на Харьков 7 человек погибли, еще 20 пострадали.

Во второй половине дня была новая атака, под удар КАБами попали Харьков и Дергачи, известно о 13 пострадавших.