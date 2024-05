Зеленський: Україна та Норвегія фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, в якій він подякував за конкретні дії з ізоляції РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє X (Twitter).

За словами президента, він обговорив з норвезьким прем'єром ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю між країнами.

I spoke with Norwegian Prime Minister @JonasGahrStore and thanked him for his concrete efforts to isolate Russia.



We discussed the battlefield situation and our defense cooperation. Our teams have finalised the text of our bilateral security agreement, which we plan to sign at… pic.twitter.com/l3vlMawMIU

