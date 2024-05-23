Зеленський: Україна та Норвегія фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, в якій він подякував за конкретні дії з ізоляції РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє X (Twitter).

За словами президента, він обговорив з норвезьким прем'єром ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю між країнами.

I spoke with Norwegian Prime Minister @JonasGahrStore and thanked him for his concrete efforts to isolate Russia.



We discussed the battlefield situation and our defense cooperation. Our teams have finalised the text of our bilateral security agreement, which we plan to sign at… pic.twitter.com/l3vlMawMIU Реклама: May 23, 2024

"Наші команди фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, який ми підпишемо за першої можливості", – зазначив Зеленський.

Український лідер також вказав, що прем’єр-міністр підтвердив участь Норвегії в Саміті миру у Швейцарії.

Нагадаємо, нещодавно уряд Норвегії анонсував додаткові 600 млн доларів на допомогу Україні, партії у парламенті підтримали цю пропозицію.

Раніше очільниця комітету Стортингу із закордонних справ Іне Еріксен Сорейде зазначила, що дискусія про загальну "рамку" норвезької програми допомоги Україні ще не завершена. На її думку, вже зараз слід порушувати питання про перегляд 5-річного бюджету програми підтримки України на 75 млрд крон, тому що на наступні роки залишається менше коштів, аніж спершу планували.

Водночас очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде під час візиту до Києва повідомив, що Україна і Норвегія завершили переговори щодо двосторонньої безпекової угоди та підпишуть її на наступній зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Дата зустрічі ще не оголошена.