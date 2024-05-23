Зеленский: Украина и Норвегия финализировали текст соглашения по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, в котором он поблагодарил за конкретные действия по изоляции РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает X (Twitter).

По словам президента, он обсудил с норвежским премьером ситуацию на поле боя и оборонное сотрудничество между странами.

I spoke with Norwegian Prime Minister @JonasGahrStore and thanked him for his concrete efforts to isolate Russia.



We discussed the battlefield situation and our defense cooperation. Our teams have finalised the text of our bilateral security agreement, which we plan to sign at… pic.twitter.com/l3vlMawMIU Реклама: May 23, 2024

"Наши команды финализировали текст двустороннего соглашения по безопасности, который мы подпишем при первой возможности", – отметил Зеленский.

Украинский лидер также указал, что премьер-министр подтвердил участие Норвегии в Саммите мира в Швейцарии.

Напомним, недавно правительство Норвегии анонсировало дополнительные 600 млн долларов на помощь Украине, партии в парламенте поддержали это предложение.

Ранее глава комитета Стортинга по иностранным делам Ине Эриксен Сорейде отметила, что дискуссия об общей "рамке" норвежской программы помощи Украине еще не завершена. По ее мнению, уже сейчас следует поднять вопрос о пересмотре 5-летнего бюджета программы поддержки Украины на 75 млрд крон, потому что на последующие годы остается меньше средств, чем сначала планировали.

В то же время, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде во время визита в Киев сообщил, что Украина и Норвегия завершили переговоры по двустороннему соглашению по безопасности и подпишут его на следующей встрече Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Дата встречи еще не объявлена.