Зеленский: Украина и Норвегия финализировали текст соглашения по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, в котором он поблагодарил за конкретные действия по изоляции РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает X (Twitter).

По словам президента, он обсудил с норвежским премьером ситуацию на поле боя и оборонное сотрудничество между странами.

I spoke with Norwegian Prime Minister @JonasGahrStore and thanked him for his concrete efforts to isolate Russia.



We discussed the battlefield situation and our defense cooperation. Our teams have finalised the text of our bilateral security agreement, which we plan to sign at… pic.twitter.com/l3vlMawMIU

