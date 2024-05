Греція та Польща попросили Євросоюз створити спільний щит ППО

Прем'єри Греції Кіріакос Міцотакіс та Польщі Дональд Туск звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням очолити ініціативу зі створення спільного щита протиповітряної оборони (ППО), який би фінансувався коштом ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, яке ознайомилося з відповідним листом очільників урядів обох країн.

Фон дер Ляєн підтвердила цю пропозицію від прем'єрів обох країн у X (Twitter), коли знову закликала до створення спільних оборонних проєктів.

Ukraine is fighting a war of freedom against oppression.



Ukraine fights for our values.



So let's keep supporting Ukraine & ramp up our defence at the same time



We need less fragmentation and common projects



Like an air defence shield as proposed by @kmitsotakis & @donaldtusk. pic.twitter.com/r06IKFkb7X

