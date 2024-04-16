Туск відповів на критичні заяви Дуди про ідею європейської системи ПРО

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував заяви польського президента Анджея Дуди про те, що ідея створення європейської системи ПРО – це "німецький бізнес-проєкт".

Заяву Туска наводить RMF24, повідомляє "Європейська правда".

За словами польського прем'єра, для нього не має значення, "хто який бізнес має в питаннях озброєння чи оборони", важливо, щоб Польща була в більшій безпеці.

"Чи роблять американці бізнес на обладнанні, яке вони нам продають? Звичайно, так", – сказав він.

Туск додав, що "над польським небом повинен бути максимально можливий герметичний купол, залізний купол".

Говорячи про потенційну участь Польщі в європейській ініціативі "Небесний щит", він сказав, що це не є "альтернативою чомусь, а лише доповненням" і не означає відмови від наявних польських програм, спрямованих на захист неба від ракетних атак.

Раніше Дуда, говорячи про своє ставлення до створення загальноєвропейської системи протиракетної оборони "Небесний щит", сказав, що це "німецький бізнес-проєкт", який з'явився два роки тому.

Він додав, що наразі Польща не має наміру приєднуватись до цієї системи.

У лютому стало відомо, що Туреччина і Греція офіційно приєднаються до очолюваного Німеччиною проєкту спільної європейської протиповітряної оборони "Небесний щит".

З нейтральних країн в ініціативі також беруть участь Швейцарія та Австрія.

Деталі про ініціативу і те, чому вона розколола союзників, читайте у статті "ЄвроПравди".